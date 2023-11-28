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Gram altın rekor seviyede!

Dün itibarıyla ons altın, 16 Mayıs’tan bu yana ilk kez 2 bin 18 doların üzerini test ederken, Gram altın fiyatları bugüne tarihi zirveye çok yakın bir yerden 1875 TL'den başladı.

Ekleme: 28.11.2023 - 09:34 Güncelleme: 28.11.2023 - 09:34 / Editör: Ozge Selin
Gram altın rekor seviyede!Dolar küresel para birimleri karşısında baskılansa da Türk Lirası karşısında değer kazanmaya devam ediyor. Bu da kura paralel hareket eden gram altının rekor seviyelere yükselmesini sağladı.

28 Kasım 2023 sabahında ons altın 2015 dolar seviyesinde işlem görürken gram altın 1875 liraya alıcı buluyor.

Spot piyasada güncel altın satış fiyatları:

Çeyrek altın 3125 lira

Yarım altın 6249 lira

Tam altın 12413 lira

Cumhuriyet altını 12447 lira

Gremse altın 31128 liradan el değiştiriyor.

DOLAR 29 TL SINIRINDA

Dolar, 28 Kasım 2023 sabahında 28,93 lira bandında işlem görürken, euro ise 31,71 lira seviyesinde yer alıyor.

Spot piyasada güncel döviz satış fiyatları;

Dolar 28,9360 lira

Euro 31,7147 lira

Sterlin 36,5404 lira

Ruble 0,3266 lira

İsviçre Frangı 32,8749 liradan el değiştiriyor.
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