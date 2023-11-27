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NATO'dan Türkiye mesajı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile PKK gibi terör örgütlerine karşı kendini koruması için birlikte çalışmaları gerektiğini belirterek, "NATO şu anda bunu yapmaktadır." dedi.

NATO'dan Türkiye mesajı
Ekleme: 27.11.2023 - 17:20 Güncelleme: 27.11.2023 - 17:21 / Editör: Ozge Selin
NATO'dan Türkiye mesajı
Stoltenberg, 28-29 Kasım'da Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere brifing verdi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi (SD) lideri Jimmie Akesson'un ülkede yeni cami inşaatlarına izin verilmemesi ve mevcutların yıkılmasına yönelik talebiyle ilgili soru üzerine, 'İç siyasi tartışmalara girmeyeceğim ama ben din ve ifade özgürlüklerine inanıyorum.' ifadesini kullandı.

Din ve ifade özgürlüğünün aynı zamanda NATO'nun ana değerleri olduğunu belirten Stoltenberg, şöyle devam etti:

'Özgürlük ve demokrasi İttifak genelinde korunması gereken temel haklardır. İsveç'in NATO üyeliği için önemli olan şey, İsveç hükümetinin verdiği sözleri yerine getirmiş olduğudur. İsveç, Madrid ve sonra Vilnius'taki zirvelerde terörle mücadelesini, Türkiye ile işbirliğini artıracağının ve silah ihraç kısıtlamalarını kaldıracağının sözünü vermişti ve bunları yaptı. Şimdi Türkiye'nin katılım sürecini tamamlamasının zamanı geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerekli belgeleri TBMM'ye sevk etmiş olması iyi bir gelişme. TBMM'nin de bu evrakı görüşmeye başlaması olumlu. Ümit ederim bu süreci mümkün olan en kısa zamanda tamamlarlar.'

Stoltenberg, Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri bulunduğunu hatırlatarak, şunları dile getirdi:

'Hiçbir NATO müttefiki Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı. Kendilerine saldıran terör grupları hakkında endişeleri var. Türkiye ile kendilerini terör gruplarına karşı korumaları için birlikte çalışmalıyız. NATO şu anda bunu yapmaktadır. Terörle mücadele çabalarımız kapsamında özel koordinatör atadım. Terörle mücadelede ana esaslarımızı güncelleme sürecindeyiz. Bunlar hem Türkiye hem de tüm İttifak için önem taşıyor. İsveç de istihbarat değişimini artırdı. Güvenlik kuvvetleri Türk güvenlik güçleriyle daha yakın çalışıyor. PKK sadece Türkiye değil, İsveç ve NATO müttefikleri tarafından da terör örgütü olarak kabul ediliyor. Ayrıca PKK, İsveç'te organize suçla da bağlantılı.'

Stoltenberg, İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye ve Macaristan tarafından kısa sürede onaylanmasını beklediklerini ifade etti.
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