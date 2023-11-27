Altın haftaya rekorla başladı!

Altın yatırımcıları uzun süredir beklediği yükselişi gerçekleştirmeye başladı. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırımlarını tamamladığı yönündeki değerlendirmeler altın fiyatlarını yükseltiyor.Dolardaki zayıflığın etkisiyle birlikte ons altın güç kazandı. Ons altın 16 Mayıs 2023 tarihinden itibaren ilk kez 2018 dolar seviyesini test etti.Ons altın güne 2006 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 2000 dolar, en yüksek 2018 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu sıralar 2009 dolardan işlem görüyor.Gram altın güne 1858 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1855 lira, en yüksek de 1875 lira seviyesi görüldü. Böylece gram altın tarihi yüksek seviyesine çıkmış oldu.Ons altın için uzmanlar destek seviyesini 2003 dolar, direnci de 2021 olarak öne çıkardı. Direncin kırılması halinde 2032 dolara doğru yükseliş bekleniyor.İstanbul serbest piyasada dolar 28,8990 liradan, avro 31,6640 liradan haftaya başladı.Serbest piyasada 28,8970 liradan alınan dolar, 28,8990 liradan satılıyor. 31,6620 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 31,6640 lira olarak belirlendi.Cuma günü doların satış fiyatı 28,8880 lira, avronun satış fiyatı ise 31,5290 lira olmuştu.Bu hafta dışarda ABD ekonomisinin yüzde 2'lik enflasyona gidip gitmediğini gösteren kişisel harcamalar ile kişisel gelirler ve işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.İçerde ise 30 Kasım Perşembe günü açıklanacak Türkiye ekonomisinin 3. çeyrek büyüme rakamları açıklanacak. Türkiye ekonomisinin 3. çeyrekte yüzde 5,1 büyüdüğü tahmin ediliyor. Tahminler yüzde 5 ila yüzde 6 arasında şekillendi. Türkiye ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 3,8 büyüme göstermişti.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'li ekonomi haber ajansı Bloomberg'e verdiği röportajda, Kur Korumalı Mevduat'ta vergi istisnasını yeniden gözden geçireceklerini söyledi. Bakan Şimşek “Bence para politikasındaki bu normalleşme ile birlikte herhangi bir teşvike ihtiyaç olmadan KKM’den çıkış tamamlanacaktır. KKM’nin getirdiği en büyük teşvik vergi istisnasıdır. O konuda da önümüzdeki sene bir değerlendirme yapacağız” dedi.Geçtiğimiz hafta BDDK tarafından açıklanan veriler KKM'de çözülmesinin sürdüğünü gösterdi. Verilere göre, 17 Kasım ile biten haftada KKM hesapları 71 milyar lira azalarak 2 trilyon 767,9 milyar TL'ye geriledi. Böylece KKM hesaplarında 13 haftalık gerileme 640 milyar TL oldu.Döviz kurlarına da değinen Bakan Şimşek, Türk Lirası'nın gelişmekte olan ülke para birimleri içinde en düşük oynaklık gösteren para birimi olduğunu söyledi. Bakan Şimşek "Ben inanıyorum ki önümüzdeki aylarda özellikle de yerel seçimler sonrasında Türkiye’nin varlıklarına talep çok ciddi bir şekilde artacak. Yani Türkiye’ye fon akışı ciddi bir şekilde artacak." dedi. Şimşek, herhangi bir kur hedeflerinin ise olmadığını söyledi.Ekonomi düzenlemelerini içeren 80 maddelik yasa teklifi meclise sunuldu. Buna göre, 2024 ve 2025 yılında bankalara enflasyon muhasebesi uygulanmayacak. KKM hesaplarından elde edilen gelirlere sağlanan kurumlar vergisi istisnası 30 Haziran 2024'e kadar uzatılacak.