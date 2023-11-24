Yeniden Refah Partisi, 49 başkan adayını tanıttı

Yeniden Refah Partisi, 31 Mart 2024'teki yerel seçimler için bir büyükşehir, bir il, 5 belde ve 42 ilçenin belediye başkan adayını tanıttı.Parti genel merkezindeki aday tanıtım toplantısı, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın katılımıyla yapıldı.Toplantıda konuşan Erbakan, partisinin 5'inci kuruluş yıl dönümünün hayırlı olmasını temennisinde bulunarak, Yeniden Refah Partisinin beş yılın sonunda 81 il ve 900'dan fazla ilçe teşkilatı, 320 bin üyesi ve 5 milletvekili ile Türkiye'nin parlayan yıldızı olarak yoluna devam ettiğini söyledi.Yaklaşık 4 ay sonra yapılacak yerel seçimlerde Yeniden Refah'ı 30 sene sonra belediyelerde iktidar yapmayı amaçladıklarını belirten Erbakan, 'Milli görüş belediyeciliği yeni dönemde yeşil alanlara, engellilerimize ve depreme dayanıklılık konusunda çok büyük önem verecek. İstihdam sağlayan bir belediyeciliği de hayata geçirmek istiyoruz. Sosyal belediyeciliği en iyi şekilde yapacağız inşallah. Ulaşılamayan kibir abidesi, halkla arasına duvarlar ören belediyeler yerine kapıları halka açık, şeffaf, denetlenebilir bir belediyecilik hedefliyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.Yerel seçimlere damga vurmak istediklerini dile getiren Erbakan, 'Hem Yeniden Refah Partisinin 2028 seçimlerinin favori ve iktidar adayı partisi olduğunu ortaya koymak hem de aziz milletimizi özlemiş olduğu 89-94 milli görüş ruhuna kavuşturmak istiyoruz.' diye konuştu.14 Mayıs genel seçim anketlerinde partisine çıkan oy oranının üç katı kadarını aldıklarını, yerel seçim anketlerindekinden de fazla oy alacaklarını söyleyen Erbakan, 'Bugün açıklayacağımız bir büyükşehir, bir il, 5 belde ve 42 ilçemizin belediye başkan adaylarının hayırlı olmasını diliyorum. 2 Aralık'taki il başkanları toplantımızda 100'e yakın belediye başkan adayımızı daha açıklayacağız. Böylece hızlı şekilde, peyderpey Yeniden Refah Partisi adaylarını açıklayacak.' dedi.Yerel seçim ittifakıyla ilgili soruyu yanıtlayan Erbakan, şunları kaydetti:'Teşkilatımızın ve milletimizin beklenti ve taleplerine göre yetkili kurullarımızla görüşmeler yaptık. Türkiye'de bütün il ve ilçelerimizde kendi adaylarımızla seçime girme noktasında yol yürüyoruz. Sadece Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyeleri için Cumhur İttifakı'nın talebi olması halinde yine yetkili kurullarımız ve teşkilatımızla istişare edebiliriz. Ama bugüne kadar böyle bir talep olmadı. Dolayısıyla biz de 4 aylık bir süre kaldığı için büyük hızla tüm merkezlerde belediye başkan adaylarımızı belirliyoruz.'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 50+1 sistemine ilişkin açıklamasının sorulması üzerine Erbakan, şu an gündemlerinin yerel seçimler olduğunu ve bu tartışmayı girmeyi doğru bulmadığını belirtti.Daha sonra bir büyükşehir, bir il, 5 belde ve 42 ilçenin belediye başkan adaylarının tanıtımı yapıldı. Buna göre, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Bilal Yıldırım, Bayburt Belediye Başkanlığı için de Mustafa Güncan aday gösterildi.