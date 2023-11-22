Hamas'tan ateşkes açıklaması

Hamas ve İsrail rehine takası ve dört günlük insani ara konusunda anlaştı. Hamas dört günde 50, İsrail ise 150 rehineyi serbest bırakacak. Hamas, İsrail ile çatışmalara insani ara verilmesi için sağlanan uzlaşının yarın saat 10.00'da yürürlüğe gireceğini açıkladı

Hamas ve İsrail rehine takası ve dört günlük insani ara konusunda anlaştı. Hamas dört günde 50, İsrail ise 150 rehineyi serbest bırakacak.



İsrail ile Hamas arasında beklenen rehine takası ve ateşkes onaylandı.



Açıklama İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Ofisi tarafından yapıldı. Açıklamaya göre Hamas, 4 gün içerisinde kadın ve çocuklardan oluşan 50 rehineyi serbest bırakacak. Bu dört günlük süreçte çatışmalara ara verilecek. Hamas'ın açıklamasına göre de İsrail 150 Filistinli kadın ve çocuğu serbest bırakacak.



Ateşkes anlaşması insani, tıbbi yardım malzemeleri ve yakıt yüklü yüzlerce TIR'ın Gazze'ye girmesine imkan tanıyacak.



Hamas'ın 4 gün sonunda ek olarak 10 İsrailli rehine bırakması halinde 1 gün daha ateşkes ilan edilecek.



Ateşkes anlaşmadan 24 saat sonra başlayacak.



Ayrıca ateşkes sürecinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki hava trafiğinin tüm gün, kuzeyinde ise 10.00 ile 16.00 saatleri arasında günlük 6 saat durdurulacağı ifade edilirken, İsrail güçlerinin tüm Gazze Şeridi'nde kimseyi alıkoymama ve kimseye saldırmama esasına bağlı kalacağı kaydedildi.



İsrail'e göre, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.



HAMAS: ATEŞKES SAAT 10'DA BAŞLAYACAK



Hamas, İsrail ile çatışmalara insani ara verilmesi için sağlanan uzlaşının yarın saat 10.00'da yürürlüğe gireceğini açıkladı



DIŞİŞLERİ: OLUMLU BİR GELİŞME



Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; İsrail güçlerinin altı haftadan uzun süredir saldırılarının devam ettiği Gazze'de çatışmalara 4 günlük insani ara ilanı konusunda taraflar arasında mutabakata varılmasını, akan kanın bir nebze olsun hafifletilmesi bakımından olumlu bir gelişme olarak görüyoruz" ifadelerine yer verildi.