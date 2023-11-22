Bodrum'da bir restoran alev topuna döndü

Bodrum'da bir restoranda çıkan yangın, itfaiyenin çalışması ile söndürüldü; mekan kullanılamaz hale geldi.

Turgutreis Bahçelievler Mahallesi Turgutreis- Gümüşlük yolu üzerinde faaliyet gösteren bir restoranda, saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm restoranı sardı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekipler, 1 saat süren çalışma ile alevleri söndürdü. Restoran kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.