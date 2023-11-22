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Başkale’de askeri araç devrildi! Yaralılar var

Van’ın Başkale ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu biri ağır 6 asker yaralandı.

Ekleme: 22.11.2023 - 15:17 Güncelleme: 22.11.2023 - 15:20 / Editör: Ozge Selin
Başkale’de askeri araç devrildi! Yaralılar var
Alınan bilgilere göre kaza, Van-Başkale kara yolu üzerindeki Güzeldere mevkiinde meydana geldi. Van'dan Hakkari istikametine gitmekte olan askeri konvoyda bulunan bir zırhlı araç, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak devrildi. ‘Kirpi' adı verilen araçtaki askerden biri ağır olmak üzere toplam 6 asker yaralandı. Kazanın ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan askerler ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralı askerlerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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