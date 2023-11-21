Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Iğdır, Ağrı, Muş, Kastamonu ve Sinop kıyılarında kuvvetli, Doğu Karadeniz'in doğusu, Ardahan, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.İstanbul'da, cumartesi ve pazar günleri sağanak yağış etkili olmuş; kentin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düşmüştü. Meteoroloji'nin tahminlerine göre tüm kentte etkili olacak kar yağışı bekleniyor. Hava durumu tahmin haritasına göre İstanbul'da perşembe ve cuma günleri sağanak yağışın ardından pazar günü de kar yağışı görülecek.Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 3°C, 18°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL 9°C, 16°CÇok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurluKIRKLARELİ 3°C, 16°CParçalı bulutluKOCAELİ 8°C, 19°CÇok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurluParçalı ve az bulutlu, bugün (Salı) zamanla kıyılarının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR -2°C, 13°CParçalı bulutluDENİZLİ 4°C, 19°CParçalı ve az bulutluİZMİR 8°C, 20°CParçalı ve az bulutlu, bugün (Salı) zamanla çok bulutluMUĞLA 2°C, 18°CParçalı ve az bulutlu, bugün (Salı) zamanla çok bulutluParçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam ve gece saatlerinde doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.ADANA 9°C, 20°CParçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde çok bulutluANTALYA 11°C, 23°CParçalı ve az bulutluHATAY 5°C, 19°CParçalı ve az bulutluMERSİN 13°C, 20°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bu gece ve bugün (Salı) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.ANKARA 0°C, 10°CParçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ve doğusu yer yer çok bulutluESKİŞEHİR 0°C, 13°CParçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri yer yer çok bulutluKONYA -1°C, 11°CParçalı ve az bulutluYOZGAT -3°C, 5°CParçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölge genelinin, gece saatlerinden itibaren kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle, yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Kastamonu ve Sinop kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Sinop çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (Salı) sabah saatlerinde Bolu ve Düzce çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.BOLU 1°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlıDÜZCE 3°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurluKASTAMONU 2°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK 7°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu, gece yüksekleri karla karışık yağmurluÇok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz bölümünün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz'in doğusunda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.AMASYA 6°C, 13°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN 10°C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTOKAT 4°C, 12°CParçalı ve çok bulutluTRABZON 9°C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Iğdır çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların, güneydoğusu ile Iğdır, Ağrı ve Muş çevrelerinde kuvvetli, Ardahan, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın batısında kuzey yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.ERZURUM -3°C, 1°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıKARS -3°C, 2°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıMALATYA -1°C, 11°CParçalı ve çok bulutluVAN 0°C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR 4°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurluGAZİANTEP 3°C, 13°CParçalı bulutluMARDİN 5°C, 9°CParçalı ve çok bulutluSİİRT 6°C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı