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Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 21 Kasım hava durumu tahminleri açıklandı. Yurdun batı bölgelerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle sağanak ve fırtına etkili olurken, bazı illerde de kar yağışı görülecek. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde bugün hava nasıl olacak? İşte, il il 21 Kasım Salı hava durumu raporu.

Ekleme: 21.11.2023 - 09:15 Güncelleme: 21.11.2023 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Iğdır, Ağrı, Muş, Kastamonu ve Sinop kıyılarında kuvvetli, Doğu Karadeniz'in doğusu, Ardahan, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

HAFTA SONU İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK

İstanbul'da, cumartesi ve pazar günleri sağanak yağış etkili olmuş; kentin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düşmüştü. Meteoroloji'nin tahminlerine göre tüm kentte etkili olacak kar yağışı bekleniyor. Hava durumu tahmin haritasına göre İstanbul'da perşembe ve cuma günleri sağanak yağışın ardından pazar günü de kar yağışı görülecek.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 3°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 9°C, 16°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu

KIRKLARELİ 3°C, 16°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ 8°C, 19°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu, bugün (Salı) zamanla kıyılarının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -2°C, 13°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, bugün (Salı) zamanla çok bulutlu

MUĞLA 2°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, bugün (Salı) zamanla çok bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam ve gece saatlerinde doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 9°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde çok bulutlu

ANTALYA 11°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 5°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 13°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bu gece ve bugün (Salı) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA 0°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ve doğusu yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu

KONYA -1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT -3°C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölge genelinin, gece saatlerinden itibaren kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle, yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Kastamonu ve Sinop kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Sinop çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (Salı) sabah saatlerinde Bolu ve Düzce çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

BOLU 1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 3°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu

KASTAMONU 2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu, gece yüksekleri karla karışık yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz bölümünün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz'in doğusunda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 10°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 9°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Iğdır çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların, güneydoğusu ile Iğdır, Ağrı ve Muş çevrelerinde kuvvetli, Ardahan, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın batısında kuzey yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -3°C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS -3°C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA -1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN 0°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

GAZİANTEP 3°C, 13°C
Parçalı bulutlu

MARDİN 5°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 6°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
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