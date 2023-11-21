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Kıbrıs’ı katliam üssü haline getirdiler! Katil İsrail için kirli işbirliği! Rum Kesimi’nde sıra dışı hareketlilik

İsrail'in Gazze katliamını başlatmasından bu yana en büyük destekçisi ABD ve İngiltere oldu. Uzun süredir planladığı Gazze'nin ele geçirilme planını 7 Ekim'de uygulamaya koyan İsrail, o günden bu yana 13 bini aşkın Filistinliyi acımasızca katletti. Gazze'yi enkaz yığınına çeviren İsrail'in yeni hedefinin Kıbrıs olduğu uzun süredir konuşuluyordu. Güney Kıbrıs Rum Kesimi-İsrail-ABD eksenli iş birliğinin kirli detayları gün yüzüne çıktı.

Kıbrıs’ı katliam üssü haline getirdiler! Katil İsrail için kirli işbirliği! Rum Kesimi’nde sıra dışı hareketlilik
Ekleme: 21.11.2023 - 14:20 Güncelleme: 21.11.2023 - 14:35 / Editör: Ozge Selin
Kıbrıs’ı katliam üssü haline getirdiler! Katil İsrail için kirli işbirliği! Rum Kesimi’nde sıra dışı hareketlilik
İngiltere'nin 'insani operasyon' adı altında silah taşıdığını belirten gazete, Güney İsrail'deki Nevatim hava üssüne inen ABD uçaklarının silahları İsrail ordusuna teslim ettiğinin altını çizdi.

Haberde, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na inen ABD uçaklarının da zırhlı araçlar indirdiği bilgisine yer verildi.

Kıbrıs’ı katliam üssü haline getirdiler! Katil İsrail için kirli işbirliği! Rum Kesimi’nde sıra dışı hareketlilik

Haaretz'e göre son 12 gün içerisinde İsrail'e gitmek üzere 4 USAF uçağının (CN-35 ve C-295 tipi) Ağrotur'dan havalandığı tespit edildi. İsrailli gazete, bu uçaklarda kamikaze dronlar, Apachi helikopterlerinin kullanacağı Hellfire füzeleri, zırhlı araçlar ve Demir Kubbe sisteminde kullanılan batarya ve füzelerin bulunduğunu iddia etti.

Kıbrıs’ı katliam üssü haline getirdiler! Katil İsrail için kirli işbirliği! Rum Kesimi’nde sıra dışı hareketlilik

20'si İngiliz, 40'ı Amerikan olmak üzere en az 60 nakliye uçağının İsrail'in güneyindeki Nevatim Hava Üssü ile Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanlarına askeri araç, silah ve mühimmat bıraktığını söyleyen gazete, bunların ABD'nin Avrupa'daki üslerinden önce Rum Kesimi'ne getirildiğini, ardından İsrail ordusuna teslim edildiğini belirtti.

Kıbrıs’ı katliam üssü haline getirdiler! Katil İsrail için kirli işbirliği! Rum Kesimi’nde sıra dışı hareketlilik

UÇUŞLARI İNGİLTERE DOĞRULADI

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın söz konusu uçuşlardan 17'sini doğruladığını ancak taşıdıkları yük veya personel hakkında detay vermekten kaçındığını belirten gazete, 'Bu uçuşların bazılarında Birleşik Krallık özel kuvvetlerinin İsrail'e sevk edilmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Dışişleri Bakanlığı yaptığı bir açıklamada, bu SAS kuvvetlerinin Gazze'deki rolünün İngiliz basınında yer almasını engellemek için, 'ulusal güvenliği' zedeleyebilecek bilgilerin yayımlanmaması gerekçesiyle yayın yasağı getirildi.' İfadelerine yer verdi.


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Kıbrıs’ı katliam üssü haline getirdiler! Katil İsrail için kirli işbirliği! Rum Kesimi’nde sıra dışı hareketlilik
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