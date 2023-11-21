HEDEP’li Cengiz Çandar: YPG terör örgütü değildir

Geçtiğimiz genel seçimlerde 6'lı masayla iş tutan PKK'nın siyasi kanadı HEDEP, Meclis'te provokasyonlarına devam ediyor.Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Dışişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri gerçekleşti.14-28 Mayıs seçimleri sürecinde özerklik ve mutabakat itiraflarıyla gündeme gelen HEDEP'li milletvekili Cengiz Çandar, TBMM'de bölücü sözlerini tekrarladı.Komisyonda söz alan HEDEP Milletvekili Cengiz Çandar, YPG'nin terör örgütü olmadığını ifade etti.'Ne kadar karşı çıkılırsa çıkılsın terör örgütü de deseniz bu Kürt karşıtlığıdır' diyen Çandar, diğer vekillerden gelen 'Terör örgütü değiller mi?' sorusuna 'Değiller tabii' diyerek cevap verdi.Çandar, ABD beslemesi terör örgütünün Türkiye ve Katar dışında kimse tarafından 'örgüt' olarak kabul edilmediğini öne sürdü.PYD/YPG'nin terör örgütü olmadığını savunan Çandar'a AK Partili vekiller çok sert tepki gösterdi.Çandar, Kılıçdaroğlu ile uzlaştıkları maddelere dair ipuçları vermiş, CHP Lideri'nin ekonomiyi düzeltmek istiyorsa Kürt sorununa çözüm bulması gerektiğini kaydederek 'İyi bir yolda yürümek istiyorsanız gelin bizi dinleyin. Kısa vadede en azından yeni iktidar sahiplerine bazı şeyleri benimsetmekte bizim önemli bir rolümüz olur.' demişti.Suriye'de özerk bir Kürt devleti kurmak istediklerini açık açık söyleyen Çandar, 'Kürtlerin kendi kendini yönetme hakları var.' diye konuşmuştu.