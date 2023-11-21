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Bazı ilçelerde eğitime kar engeli

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi. Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildi.

Ekleme: 21.11.2023 - 09:18 Güncelleme: 21.11.2023 - 09:24 / Editör: Ozge Selin
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Kuvvetli yağış ve fırtınadan olumsuz yönde etkilenin Karadeniz Ereğli ilçe genelinde 21 Kasım Salı ve 22 Kasım Çarşamba günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 2 gün süreyle ara verilmiştir.' ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, aynı tarihlerde 2 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

16. Hamsi Festivali ertelendi

Öte yandan Karadeniz Ereğli Belediyesince 25-26 Kasım'da yapılması planlanan 16. Hamsi Festivali ilçedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Belediyeden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Ereğli Belediyesi, tarihinin en büyük doğal afetini yaşayan kentte yaraların sarılması, afetin izlerinin silinmesi için tüm ekipleriyle seferber oldu. Alınan karar gereği, daha önce 25-26 Kasım tarihlerinde yapılacağı açıklanan 16. Hamsi Festivali, ucu açık ileri tarihe ertelendi. Belediyenin bu süreçte önceliği afetin kente verdiği hasarları tüm birimleriyle gidermek olacak.'

ERZURUM

Valilikten yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, Aşkale ve Horasan'da kırsal mahalle okullarında ve taşımalı eğitime, Karayazı Narman ve Tortum'da taşımalı eğitime, Köprüköy'de kırsal mahalle okullarındaki taşımalı eğitime, Çat ve Tekman'daki okullarda eğitim öğretime bir gün ara verildiği kaydedildi.

BİNGÖL

Bingöl'ün Yedisu ilçesinin ardından Kiğı ilçesinde de taşımalı eğitime bir günlük ara verildi.

Bingöl'de dün başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle 5 ilçede okullar bir günlük tatil ilan edilmişti. Bugün yoğun kar yağışının devam etmesi üzerine Yedisu ilçesinin ardından Kiğı ilçesinde de Kaymakamlık tarafından taşımalı eğitime bir günlük ara verildi. Kaymakamlık tarafından sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamada 'İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Kiğı ilçemize bağlı köy okulları ve taşımalı eğitim öğretime 21.11.2023 Salı günü itibari ile 1 (bir) gün ara verilmiştir. İlçemizdeki merkez okullarda eğitim öğretim devam edecektir. Kamuoyuna duyurulur.' denildi.
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