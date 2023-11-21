Bağcılar'da korkutan yangın

Yangın, saat 10.00 sıralarında Bağcılar Yeni Mahalle Dökümcüler Caddesinde meydana geldi. Beş katlı binanın bodrum katında bulunan sünger deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Sünger hammaddelerinin tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyüdü. Bina sakinleri itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Binadaki diğer iş yerlerinde çalışanlar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.Ekipler dumanın yoğun olduğu depoya girmeden önce bir süre planlama yaptı. Sünger deposundaki yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında kontrol altına alındı.