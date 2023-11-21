Altın güne rekorla başladı

Doların küresel para birimleri karşısında güç kaybetmesiyle borsalar ve altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Gram altın bugüne yüzde 0.90 yükselişle rekor kırarak başladı.

ABD'de enflasyonun beklentilerin altında kalması Fed'in para politikalarını gevşeteceği beklentilerine yol açmasıyla küresel risk iştahının artması altın fiyatlarına yarıyor.



Ay başında 1.790 TL seviyelerine kadar gerileyen altın fiyatları yükselişini sürdürerek her gün yeni bir rekora imza atmaya devam ediyor.



21 Kasım 2023 sabahında ons altın tekrar 2 bin dolar seviyesini zorlarken gram altın 1845 liraya alıcı buluyor.



Spot piyasada güncel altın satış fiyatları:



Çeyrek altın 3108 lira



Yarım altın 6210 lira



Tam altın 12184 lira



Cumhuriyet altını 12369 lira



Reşat altını 12401 lira



Gremse altın 30553 liradan el değiştiriyor.



DOLAR REKOR SEVİYEDE!



Dolar 21 Kasım 2023 sabahında 28,79 lira seviyesinde işlem görürken, euro ise 31,60 lira bandında yer alıyor.



Spot piyasda güncel döviz satış fiyatları:



Dolar 28,7937 lira



Euro 31,6195 lira



Sterlin 36,1091 lira



Ruble 0,3274 lira



İsviçre Frangı 32,6355 liradan el değiştiriyor.



PİYASALAR TCMB'Yİ BEKLİYOR



Türkiye'nin Kredi Risk Primi (CDS)'si 350'nin altına indi. Kredi risk priminin düşüşünü değerlendiren Mehmet Şimşek "Uyguladığımız ekonomik programın sonuçları 2024’ün ikinci yarısından itibaren net bir şekilde görülecek böylece yatırımcı güveni daha da pekişecek ve ülkemize küresel fon akışı hız kazanacaktır. " demişti.



ABD enflasyonunun beklentilerden fazla gerilemesinin etkisiyle doların küresel para birimleri karşısındaki düşüşü sürüyor. Doların diğer para birimleri karşısındaki gücünü gösteren DXY endeksi ağustostan beri en düşük seviyeye 103,105'e geriledi. Euro/dolar paritesi de 1,0963 ile Ekimin başından beri en yüksek seviyeye çıktı.



Bu hafta yatırımcıların gözü TCMB'nin perşembe günü açıklayacağı faiz kararında olacak. Hem Reuters hem de Anadolu Ajansı'nın anketlerine katılan ekonomistler TCMB'nin politika faizini 250 baz puan artış ile yüzde 37,5'a çıkartmasını bekliyor.



Merkez Bankası, geçtiğimiz hafta yayımladığı 3. Çeyrek Finansal İstikrar Rapor'unda sıkı para politikasının etkilerini gösterdiğini söyledi.



Raporda ayrıca Türk şirketlerinin sıkılaştırma politikalarına dayanacak gücü oldukları vurgulandı. Türk şirketlerinin varlıklarındaki artışın borçluluk düzeylerini karşılayacak düzeyde olduğu belirtildi.



Bugün içerde veri bulunmazken, dışarda abd işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek. Küresel piyasalarda risk iştahı yüksek.