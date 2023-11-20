Van’da terör operasyonları: 19 gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 13, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında 2 ve dini istismar eden terör örgütü soruşturmaları kapsamında ise 4 şahıs olmak üzere toplam 19 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır” denildi.