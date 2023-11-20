Tekirdağ'da eski eş dehşeti: Evinde öldürdü!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kadın, eski eşinin evinde ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, S.T'nin (42) Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde eski eşinin evinde hareketsiz bir şekilde yattığını gören kızı, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri S.T'nin tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirledi.Kadının cesedi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayda kullanıldığı tespit edilen tabancaya polis ekipleri tarafından el konuldu. Öte yandan Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan cinayet şüphelisi H.U. gözaltına alındı.