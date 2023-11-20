İstanbul Arnavutköy'de fabrika yangını!

Arnavutköy'de terlik üretimi yapan 3 katlı fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Arnavutköy'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.İlçede 3 katlı bir fabrikanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.