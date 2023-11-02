İzmir'de DEAŞ operasyonu!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Suriye'de DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Jandarma tarafından Çeşme ve Buca ilçelerinde düzenlenen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.