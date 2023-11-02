İzmir'de DEAŞ operasyonu!
İzmir’de DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Suriye'de DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Jandarma tarafından Çeşme ve Buca ilçelerinde düzenlenen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Jandarma tarafından Çeşme ve Buca ilçelerinde düzenlenen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.