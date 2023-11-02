Başkan Erdoğan Kazakistan'da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kazakistan'ın başkenti Astana'ya ulaştı.

Başkan Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Kazakistan'a gitti.Başkan Erdoğan'ı taşıyan özel uçak 'TC-TUR' Astana Havalimanı'na indi.