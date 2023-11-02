Başkan Erdoğan Kazakistan'a gidiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi'ne katılmak üzere Esenboğa Havalimanı'ndan Kazakistan'a doğru yola çıktıİletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2-3 Kasım'da Astana'da 'Türk Devri' temasıyla düzenlenecek zirveye katılacağını duyurdu.Teşkilatın dönem başkanlığının Özbekistan'dan Kazakistan'a devrolunacağı zirvede liderler, teşkilat bünyesinde işbirliğinin daha da ilerletilmesine yönelik çalışmaları ele alacak.Liderlerin güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacakları 3 Kasım'daki oturumda katılımcılara hitap edecek Başkan Erdoğan'ın liderlerle ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi öngörülüyor.