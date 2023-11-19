İstanbul Eyüpsultan'da toprak kaydı!
Eyüpsultan'da yoğun yağış nedeniyle bir inşaatın üstünde bulunan çocuk parkında toprak kaydı. Yaralanan kimsenin olmadığı olayın ardından güvenlik nedeniyle park kapatıldı. Eyüpsultan Belediyesi zabıta ekipleri çalışma başlattı.
Eyüpsultan'da yoğun yağış nedeniyle bir inşaatın üstünde bulunan çocuk parkında toprak kaydı. Yaralanan kimsenin olmadığı olayın ardından güvenlik nedeniyle park kapatıldı.
Eyüpsultan Belediyesi zabıta ekipleri çalışma başlattı...
DETAYLAR GELECEK...
Eyüpsultan Belediyesi zabıta ekipleri çalışma başlattı...
DETAYLAR GELECEK...