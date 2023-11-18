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Beyaz Gazete
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THY'den duyuru: Seferler iptal edildi!

Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın İstanbul kalkış ve varışlı bazı uçak seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Ekleme: 18.11.2023 - 13:35 Güncelleme: 18.11.2023 - 14:29 / Editör: Ozge Selin
THY'den duyuru: Seferler iptal edildi!THY'nin kurumsal destek hesabından yapılan açıklamada, bugün ve yarın İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından kalkışlı ve varışlı seferlerde hava muhalefeti nedeniyle iptaller olduğu belirtildi. Açıklamada, yolcuların uçuşlarının durumunu THY'nin internet sitesi ve mobil uygulamasından takip edebileceği kaydedildi.
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