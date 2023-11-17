Küçükçekmece'de binada patlama

Küçükçekmece'de bir binanın giriş katında patlama meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada; İlk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu tespit edilen patlamada 1 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı

Küçükçekmece'ye bağlı Atatürk Mahallesi Divan sokakta meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi de yaralandı.Patlamaya ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Küçükçekmece ilçesi, Atatürk Mahallesi Divan Sokak'ta meydana gelen ve ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu tespit edilen patlama sonucunda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.Olayda ikisi ağır olmak üzere toplam 5 vatandaşımız da yaralanmış olup olayla ilgili tahkikat devam etmektedir.