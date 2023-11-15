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Başkan Erdoğan italya Başbakanı meloni ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başkanı Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ekleme: 15.11.2023 - 15:29 Güncelleme: 15.11.2023 - 15:29 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan italya Başbakanı meloni ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başkanı Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik şiddetini artıran ve insan hakları ihlallerini içeren saldırıları ile bölgede yaşanan insani kriz ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin topraklarına yönelen vahşetin giderek derinleştiğine, sivil ölümlerinin her geçen dakika arttığına dikkati çekerek savaş suçları işleyen İsrail'in uluslararası mahkemelerde cezalandırılması yönünde çalışacaklarını ve İtalya'dan ateşkesin ve kalıcı barışın sağlanması için destek beklediğini vurguladı.
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