Ankara’da uyuşturucu operasyonu

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor. Narkotik ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucu 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çelik kasa ve anfi hoparlör içerisine zulalanmış halde uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucu uyuşturucu tacirlerinin deşifre etti. Narkotik ekiplerinin eş zamanlı düzenlediği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.ANFİ HOPARLÖR İÇİNDEN ÇIKTIGerçekleştirilen operasyonda çelik kasa ve anfi hoparlör içerisine zulalanmış halde; 233 gram kokain, 769 gram metamfetamin,30 adet sentetik ecza, 2 gram esrar, 1 kaleşnikof tüfek, 1 tabanca ve uyuşturucu malzemelerini tartmak için kullanılan 3 adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen bin 130 lira ele geçirildi.