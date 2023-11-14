MİT'ten nokta operasyon!

MİT, PKK/KCK'nın Kerkük Eyalet Sorumlusu Çiya Amed kod adlı Remzi Avcı'yı, Irak/Süleymaniye'de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi. Diyarbakır'daki çukur-barikat olaylarında güvenlik güçlerine yönelik örgüt tarafından düzenlenen eylemlerin sorumlularından olan Çiya Amed kod adlı Remzi Avcı, terörden arananlar listesinde "Kırmızı Kategoride" yer alıyordu.MİT, 1992 yılından bu yana Türkiye aleyhinde doğrudan silahlı faaliyetler yürüten, yurtiçinde ve dışında birçok kez kaçmayı başaran Remzi Avcı'nın tüm faaliyetleri titizlikle takip etmeye başladı. MİT, Avcı'nın yurtiçinde ve TSK'nın, Irak'ın kuzeyindeki operasyon birliklerine sansasyonel nitelikteki eylemlerle zayiat verdirmeyi amaçlayan bir dizi faaliyetini tespit etti.Kırmızı kategoride aranıyordu... MİT, Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi | VideoAvcı'nın, kesintisiz olarak sürdürdüğü faaliyetlerinin tehdit seviyesinin artması üzerine, MİT tarafından operasyon için düğmeye basıldı. Kerkük Eyalet Sorumlusu olması nedeniyle, ülke sınırlarından 222 kilometre derinlikli bir alanda gizlenen Avcı, MİT'in saha ajanlarının anlık müdahalesi ile düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi.Güvenlik kaynaklarından PKK'nın, Eyalet Sorumlusu düzeyinde bir yöneticisinin öldürülmesinin tabanda yaratacağı korku ve moral bozukluğunu bertaraf etmek amacıyla, MİT'in söz konusu suikastını gizlemeye çalıştığı öğrenildi.Çiya Amed kod adlı Remzi Avcı, örgütün kırsal kadrolarına 1992 yılında katıldı. Avcı, DEAŞ'a karşı mücadele kisvesi altında Türkiye aleyhindeki faaliyetleri koordine etmek, güvenlik güçlerine karşı eylemler planlamak ve gerçekleştirmek amacıyla 2014'te Suriye/Ayn El Arab'ta faaliyet gösterdi.Örgütün 2015-2016 yıllarında Diyarbakır'daki şehir içi ve kırsaldaki eylemlerinde, çukur/barikat stratejisinde aktif rol alan Avcı, özellikle Diyarbakır/Lice ve Sur'daki PKK/KCK-YPS unsurlarının silahlı faaliyetlerini organize etti, askeri birliklere yönelik roketatarlı ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen eylemlerde yer aldı ve bölge halkını galeyana getirmeye çalıştı.Çukur/barikat olayları esnasında güvenlik güçlerinin PKK'ya verdiği karşılıkla başarısızlığa uğrayan Avcı, 2017'de Kuzey Irak'a kaçmak zorunda kaldı ve Irak Zap alanına giderek PKK'nın sözde Özel Güç Biriminde sorumlu düzeyde faaliyet göstermeye başladı. Yürüttüğü silahlı faaliyetlerin yanında PKK mensuplarına ideolojik eğitimler de veren Avcı, Zeytin Dalı Harekatına karşı faaliyetlerde bulunmak üzere PKK'lı üst düzey yöneticiler tarafından 2018'de Suriye Afrin'e gönderildi. Türk silahlı kuvvetleriyle bir kez daha karşı karşıya gelen Avcı, tekrarlanan başarısızlığıyla yaralı bir şekilde Doğu Suriye'deki örgüt bölgelerine, akabinde ise Kuzey Irak'taki Gare alanına kaçmak durumunda kaldı.2019-2022 yılları arasında Gare'de faaliyet gösteren Avcı, özellikle şehirlerde bombalı eylemler düzenlemek amacıyla yetiştirilen PKK mensuplarını eğitti ve eylem planlamalarında bulundu. Avcı, Irak Sincar'da 2022 yılı içinde kısa bir dönem Askeri Alan Sorumluluğu görevi üstlendi ve son olarak PKK yöneticilerince 2022 yılının ikinci yarısı itibarıyla Kerkük Eyaleti Sorumluluğuna getirildi.