İstanbul’da DEAŞ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetleri ile finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik soruşturma yürütüldü. Soruşturmada, "Dar' ul Hayr" isimli sosyal yardımlaşma hesabı vasıtası ile cezaevlerinde veya sözde çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarının ailelerine yardım (infak) adı altında para topladıkları tespit edildi.TOPLANAN PARA ÖRGÜTE AKTARILDIYardımlaşma platformunun bu parayı DEAŞ silahlı terör örgütüne aktararak finans sağladıkları MASAK Başkanlığından alınan rapor ile tespit edildi. Soruşturma kapsamında tespit edilen 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.