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Balıkesir'de göçmen operasyonu

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün, Ayvalık'ta 3 otomobile yönelik operasyon düzenledi.

Ekleme: 14.11.2023 - 12:04 Güncelleme: 14.11.2023 - 12:05 / Editör: Ozge Selin
Balıkesir'de göçmen operasyonu
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, Yunanistan'a gitme hazırlığında olan aralarında kadın ve çocukların da olduğu Afganistan uyruklu 18 kaçak göçmen ile 3 organizatör şüphelisi yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün, Ayvalık'ta 3 otomobile yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, kıyı şeridini kullanarak Yunanistan'a geçiş yapmaya hazırlığındaki Afganistan uyruklu 18 kaçak göçmenle birlikte organizatör olduğu tespit edilen 3 kişi yakalandı. Organizatör şüphelilerinin üzerlerindeki aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam 14 bin 610 Türk lirası ve 100 euro para ele geçirildi. 3 otomobile el koyularak yediemin otoparkına götürüldü.

Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği bildirildi. 3 organizatör şüphelisinin ise polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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