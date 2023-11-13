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Şehit polise son görev

İstanbul Maltepe’de uygulama noktasında hafriyat kamyonunun çarpması sonucu şehit olan Polis Memuru Lütfü Baykar için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde resmi tören düzenlendi.

Ekleme: 13.11.2023 - 10:08 Güncelleme: 13.11.2023 - 10:09 / Editör: Ozge Selin
Şehit polise son görev20 Ekim 2023 tarihinde Maltepe Büyük Yalı Köprü altında yapılan uygulama esnasında bir hafriyat kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavisi süren Polis Memuru Lütfü Baykar yapılan bütün müdahalelere rağmen şehit oldu.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün kadrosunda görev yapan ve iki çocuk babası olan şehit Polis Memuru Lütfü Baykar için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde resmi tören düzenlendi.

Şehit polise son görev

Törene şehidin ailesi, yakınları, meslektaşları, İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş katıldı. Şehidin cenazesinin resmi törenin ardından memleketi Bitlis'in Adilcevaz İlçesi'ne götürüleceği ifade edildi.
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