  • USD: 28,49 - 28,54
  • EURO: 30,40 - 30,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ödemeler dengesi verileri açıklandı

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, eylülde 1 milyar 876 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 7 milyar 118 milyon dolarlık fazla oluştu.

Ekleme: 13.11.2023 - 10:37 Güncelleme: 13.11.2023 - 10:38 / Editör: Ozge Selin
Ödemeler dengesi verileri açıklandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Eylül 2023'te cari işlemler hesabı 1 milyar 876 milyon dolar fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, eylülde 3 milyar 657 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 6 milyar 253 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 5 milyar 33 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 851 milyon dolarlık net çıkış olurken, ikincil gelir dengesi kaleminde 131 milyon dolar net giriş kaydedildi.

Eylülde doğrudan yatırımlar kaynaklı 337 milyon dolar net çıkış olurken, portföy yatırımlarında ise 1 milyar 18 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasalarında 263 milyon dolarlık net satış, devlet iç borçlanma senetlerinde ise 90 milyon dolarlık net alış gerçekleşti.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 1 milyar 429 milyon dolar ve diğer sektör 400 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirirken, diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3 milyar 258 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 162 milyon dolarlık ve Türk lirası cinsinden 252 milyon dolarlık net artış olmak üzere toplam 414 milyon dolarlık net artış kaydetti.

Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak bankalar, diğer sektörler ve genel hükümet sırasıyla, 1 milyar 632 milyon dolar, 354 milyon dolar ve 152 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde eylülde 7 milyar 663 milyon dolarlık net artış oldu.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: İsrail'in en büyük gücü, İslam dünyasının dağınıklığı
MASAK raporu ortaya çıktı: İşte Dilan Polat ve Engin Polat'ın kara para trafiği
İstanbul'da kadınların Filistin'e destek için başlattığı oturma eylemi 13. gününde
İsrail'den çocuk katliamına kanlı kılıf! 'Çocuk odasında bulduk' diyerek gösterdi...
Fahiş fiyat, stokçuluğa geçit yok! Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu: 710 milyon lira idari para cezası
İngiliz Bakandan Filistin hazımsızlığı! Skandal sözleri sonrası görevden alındı!
Bakan Uraloğlu duyurdu! Türksat'ta yeni dönem: Bugün hizmete alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze diplomasisi: Temaslar yoğunlaşacak
Gazzeli yaralılar saldırı altındaki hastanelerde yerde tedavi ediliyor
KYK burs sonuçları açıklandı
Siyonist İsrail'den hasta ve yaralılar için soykırım fermanı! Gazze'de artık ölüler bile sayılamıyor
CHP’nin kasası İmamoğlu'nun ihalecisi Özgür Karabat'a emanet
Netanyahu'dan Arap ülkelerine tehdit : Çıkarlarınızı korumak istiyorsanız...
Soykırımcı İsrail sivillere bomba yağdırıyor! Gazze'nin kuzeyinde tüm hastaneler devre dışı: Bebekler ve doktorlar katledildi
Netanyahu ağzındaki baklayı çıkardı: Gazze için savaş sonrası planını açıkladı
81 ilde 'Çember Operasyonu'! 5 bin 309 kişi yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Mehmet Sevigen'den çarpıcı açıklama: CHP'de değişim oldu mu?
Başkan Erdoğan'dan Yargıtay ve AYM krizi hakkında açıklama: Tavır olacak halimiz yok gerekirse ikisiyle de görüşürüm
Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan dönüşü önemli mesajlar: Sorunların çözümü için kilit ülke Türkiye
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Türklerin beyaz altını: Faydasını duyan satın almaya gidecek

Türklerin beyaz altını: Faydasını duyan satın almaya gidecek

Motorinde indirim yapıldı

Motorinde indirim yapıldı

Dünya bu adamı konuşuyor: Tam 55 yıldır karantinada! Kadınlardan korunmak için…

Dünya bu adamı konuşuyor: Tam 55 yıldır karantinada! Kadınlardan korunmak için…

Van'da kuzey ışıkları yeniden görüntülendi: 15 dakikada görüldükten sonra yerini karanlığa bıraktı

Van'da kuzey ışıkları yeniden görüntülendi: 15 dakikada görüldükten sonra yerini karanlığa bıraktı

Sivas’ta petrol heyecanı: Her yerden fışkırıyor! Parıl parıl parıldıyor!

Sivas’ta petrol heyecanı: Her yerden fışkırıyor! Parıl parıl parıldıyor!