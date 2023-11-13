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Beyaz Gazete
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Motorinde indirim yapıldı

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 64 kuruş indirim geldi.

Ekleme: 13.11.2023 - 09:27 Güncelleme: 13.11.2023 - 09:31 / Editör: Ozge Selin
Motorinde indirim yapıldı
Brent petrolün varil fiyatındaki düşüş pompaya yansıdı.

Hal böyle olunca araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme yaşandı.

Bugünden itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 1 lira 64 kuruşluk bir indirim yapıldı.

Litre fiyatına 1 lira 64 kuruşluk indirim geldi

Benzin ve LPG'de ise değişiklik beklenmiyor.

Öte yandan son olarak motorin fiyatlarına 31 Ekim'de 1 lira 57 kuruş, benzin fiyatlarına 1 Kasım'da 67 kuruş indirim gelmişti.

İstanbul'da motorin fiyatları 36.38 TL'ye, Ankara'da 36.96 TL'ye, İzmir'de ise 37.14 TL'ye kadar geriledi.

3 büyükşehirde motorin fiyatları

Diğer taraftan, benzinin litre fiyatı ortalama İstanbul'da 34.55 TL, Ankara'da 35.20 TL, İzmir'de 35.31 TL seviyesinde bulunuyor.

Yani böylelikle bugün itibariyle İstanbul'da motorin alacak vatandaşlar yeni fiyata göre depo başına ortalama 98 lira 40 kuruş kazançlı olacak.

Ankara'da ise yeni fiyata göre depo başına ortalama 98 lira 98 kuruş ceplerde kalacak.

Son olarak İzmir'de ise ortalama 99 lira bir depo benzinden kâr edilebilecek.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım şirketlerinin belirlediği fiyatlar, ürün cinsine rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.
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