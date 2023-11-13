KYK burs sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun" dedi.

KYK burs sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 'Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun' dedi.Bakan Aşkın Bak, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:'Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun.19 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın.'