Burdur 4.4 büyüklüğünde sallandı

Yeşilova ilçesinde saat 08.28'te derinliği 13 kilometre olan bir deprem daha meydana geldi. Yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı açıklandı.

Türkiye, deprem bölgesinde bulunuyor.6 Şubat'ta da deprem gerçeği gözler önüne serildi.Son olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yeni bir depremi duyurdu.Bu kez depremin merkezi Burdur oldu.Kentin Yeşilova ilçesi merkezli yaşanan deprem saat 08.28'te meydana geldi.Depremin büyüklüğü ise 4.4 olarak açıklandı. Afetin derinliği ise 13.23 kilometre olarak açıklandı.