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Beyaz Gazete
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Motorine indirim yolda

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre pazartesi günü motorinin litre fiyatına 1,50 TL indirim geliyor.

Ekleme: 11.11.2023 - 09:36 Güncelleme: 11.11.2023 - 09:40 / Editör: Ozge Selin
Motorine indirim yolda
Brent petrolün fiyatı son bir haftada 87 dolardan 81,43 dolara kadar geriledi.

Hal böyle olunca akaryakıt fiyatlarında bir indirim beklentisi oluştu.

Bu kapsamda araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme yaşandı.

Buna göre motorine hafta başında indirim bekleniyor.

1,5 TL indirim geliyor

Motorindeki indirimin miktarı litre başına 1,5 TL civarında olacak.

İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul, Ankara ve İzmir'de ortalama olarak 36-37 TL aralığına gerileyecek.

Öte yandan ekim ayında motorinin litresinde de 2 lira 92 kuruş indirim yapıldıktan sonra 17 Ekim günü yeniden 2 lira 25 kuruş zam yapılmıştı.

31 Ekim 2023 tarihinde ise 1,57 TL indirim yapılmıştı.

Pompaya yansıyan indirimle motorinin litresi İstanbul, Ankara ve İzmir'de ortalama olarak 38-38,50 TL aralığına gerilemişti.

Motorine indirim yolda

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım şirketlerinin belirlediği fiyatlar, ürün cinsine rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.
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Motorine indirim yolda

Motorine indirim yolda

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