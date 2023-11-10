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KARAASLAN’DAN 10 KASIM MESAJI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Vefatının 85. Yıl Dönümü” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ekleme: 10.11.2023 - 13:46 Güncelleme: 10.11.2023 - 13:47 / Editör: Ozge Selin
KARAASLAN’DAN 10 KASIM MESAJI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Vefatının 85. Yıl Dönümü” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Karaaslan mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk kahramanlığıyla ve güçlü liderliğiyle tarihimizde yeni bir sayfa açmış; kararlılığıyla ve milletimize duyduğu güvenle tüm dünyanın saygısını kazanmış seçkin bir devlet adamıdır. Atatürk, yaşamını milletinin ve vatanının bağımsızlığı için mücadeleyle geçirmiş ve bu mücadeleyi zaferle taçlandırarak adını Türk ve dünya tarihine altın harflerle yazdırmıştır.

Cumhuriyetimizin 100. Yılı'nı şanla, şerefle ve gururla kutlarken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkemizin önüne koyduğu hedeflere sıkı sıkıya sarılarak her alanda Türkiye'yi daha ileri taşımak için çalışmaya devam ediyoruz. 2023'ü Türkiye'nin bölgesel ve küresel meselelerdeki öncü ve etkin rolünün güçlendiği bir dönem yapabilmek adına gayretli çabalarımızı sürdürüyoruz. Bu tarihi dönemde karşımıza çıkacak zorluklar büyük olsa da milletimize karşı sorumluluğumuz, inancımız ve azmimiz çok daha büyüktür. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapma kararlılığımızın bir yansıması olan Türkiye Yüzyılı, bölgesinde ve dünyada güçlü Türkiye'nin asrı olacaktır. Bu asır, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla 85 milyon milletimizin asrı olacaktır. Bu yüzyıl, küresel ölçekte başarılarıyla adından söz ettiren ülkemizin yüzyılı olacaktır.

Bugün yediden yetmişe bir ve beraber olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimizin değerlerini korumanın, ülkemizin kazanımlarını artırmanın gayreti içerisindeyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Mücadelemizin Başkomutanı ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 85. yıl dönümünde rahmetle ve minnetle anıyor, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnetle yâd ediyorum.”

KARAASLAN’DAN 10 KASIM MESAJI
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