İstanbul'da 09.05'te hayat durdu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete uğurlanışının 85'inci yıl dönümünde tüm Türkiye'de hayat durdu.Ulu Önderin hayata gözlerini yumduğu 09.05'te Türk Milleti, 1 dakikalık saygı duruşunda bulunarak Atatürk'e saygısını sundu. 09.05'te trafik dururken sürücüler araçlarından indi.Metro, metrobüs ve üst geçitlerde binlerce insan Atatürk'e saygı duruşunda bulundu. 7'den 70'e her yaştan insan Atatürk'ün Türk Milleti için yaptıklarına teşekkürlerini sundu.