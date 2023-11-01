Kayseri'de yolcu midibüsü devrildi: 14 yaralı

Kayseri- Niğde kara yolunun 51'inci kilometresi Yeşilhisar ilçesi yakınlarında Ahmet Doğan idaresindeki midibüs, kontrolden çıkarak devrildi.İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.