Kayseri'de yolcu midibüsü devrildi: 14 yaralı
Kayseri-Niğde kara yolunda midibüsün devrildiği kazada 14 yolcu yaralandı. Polis yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kayseri- Niğde kara yolunun 51'inci kilometresi Yeşilhisar ilçesi yakınlarında Ahmet Doğan idaresindeki midibüs, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada midibüsteki 14 yolcu yaralandı.
İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Yaralılar, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Soruşturma başlatıldı
Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.