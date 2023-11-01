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İstanbul'da 9 ilçede sular kesilecek

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı.

Ekleme: 1.11.2023 - 11:58 Güncelleme: 1.11.2023 - 12:04 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da 9 ilçede sular kesilecek
Bağcılar, Başakşehir, Güngören, Kadıköy, Maltepe, Pendik, Sultangazi, Tuzla ve Ümraniye ilçesinde yer alan bazı mahallelerde yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle su verilemeyecek. Maltepe'de sabah saatlerinde kesilen suyun akşam saat 17.00'da geleceği tahmin ediliyor.

1 KASIM İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ
İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) planlı su kesintisi programını paylaştı. 1 Kasım tarihli kesinti programına göre, Bağcılar, Başakşehir, Güngören, Kadıköy, Maltepe, Pendik, Sultangazi, Tuzla ve Ümraniye'nin bazı mahallelerine su verilemeyecek. Peki, Bağcılar, Başakşehir, Güngören, Kadıköy, Maltepe, Pendik, Sultangazi, Tuzla ve Ümraniye'de sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da 9 ilçede sular kesilecek

İstanbul'da 9 ilçede sular kesilecek

İstanbul'da 9 ilçede sular kesilecek

İstanbul'da 9 ilçede sular kesilecek

İstanbul'da 9 ilçede sular kesilecek

İstanbul'da 9 ilçede sular kesilecek

İstanbul'da 9 ilçede sular kesilecek

İstanbul'da 9 ilçede sular kesilecek

İstanbul'da 9 ilçede sular kesilecek
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İstanbul'da 9 ilçede sular kesilecek

İstanbul'da 9 ilçede sular kesilecek

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