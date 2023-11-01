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HDP önündeki evlat nöbeti devam ediyor

Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Ekleme: 1.11.2023 - 13:50 Güncelleme: 1.11.2023 - 13:52 / Editör: Ozge Selin
HDP önündeki evlat nöbeti devam ediyor
Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi bu hafta da sürdürdü. HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, 'Halk düşmanı parti', 'Evlatlarımızı vereceksiniz', 'Ha HDP ha PKK', 'Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir', 'Halkı dolandıran parti', 'Anneler direniyor', 'Artık yeter yakamızdan düşün' ve 'Yeter artık evlatlarımızı bırakın' yazılı pankartlar açtı. Çocuklarının fotoğraflarıyla eyleme katılan anne ve babalar, evlatlarına 'teslim ol' çağrısında bulundu.

4 yıldır oğlu Muhsin Altun için HDP önünde eylem yaptıklarını ifade eden Halit Altun, '12 yıldır HDP çocuğumu götürdü ve biz çocuklarımızın peşindeyiz. HDP, bu işin gelip geçici olduğunu sanmasın. Sesimizi duysunlar. HDP'den hiç kimse gelip kapımızı çalmadı. Çocuklarımızın ölü mü, sağ mı olduğuyla ilgili bir haber getirmediler. Biz çocuklarımızla ilgili devletten haber alıyoruz' dedi.

HDP'nin PKK'nın aynısı olduğunu ifade eden Halit Altun sözlerini şöyle sürdürdü, 'Biz çocuğumuzu HDP'den istiyoruz. HDP, PKK'nin aynısıdır. Sesimizi duyun, çocuklarımızı getirin. Yeter bize bu acıyı çektirdiniz. Bizim vazgeçeceğimizi sanmasınlar. Çocuklarımızı getirene kadar buradan bir yere ayrılmıyoruz. Bunun bilincinde olsunlar. Biz eylemimize, nöbetimize devam edeceğiz. 10 yıldır ben gitmediğim yer kalmadı. Tüm mal varlığımı bu yollarda harcadım ama çocuğumu bana göstermediler. Bu Kürt davası değil, sadece Ermeni davasıdır. Çocuklarımızı kandırıp götürmüşler. biz çocuklarımızın arkasındayız.'

HDP'ye seslenen ve onları sevmediğini söyleyen Altun, 'Biz sizi sevmiyoruz, sizi tanımıyoruz. Çocuklarımızı sizden istiyoruz. Çocuklarımızı getirin bize teslim edin sonra bizden kurtulun. Başka türlü bizden kurtulma şansınız yok' şeklinde konuştu.

8 yıldır oğlu Ersin Koçhan'dan haber alamadığını söyleyen Ayten Koçhan ise, PKK'dan, HDP'den çocuğunu istediğini belirterek şunları kaydetti, '2 yıldır eylemimize devam ediyoruz. Dağda bir kişi bile kadar eylemimize devam edeceğiz. Oğlum beni duyuyorsan gel teslim ol. Biz HDP'den PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz. Yılanın başı HDP'dir. Yeter, analar-babalar ağladı. Biz evlat hasretine dayanamıyoruz. Gelin devletinize sığının. Ersin, sesimi duyuyorsan, bütün arkadaşlarına sesleniyorum, gelin teslim olun.'
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