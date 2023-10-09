MSB: Terörist hedeflerini aralıksız vurmaya devam ediyoruz
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerinin ateş destek vasıtalarıyla aralıksız vurulmaya devam edildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
'Durmadan, yorulmadan… Meşru müdafaa kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflerini ateş destek vasıtalarımızla aralıksız vurmaya devam ediyoruz.'
'Durmadan, yorulmadan… Meşru müdafaa kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflerini ateş destek vasıtalarımızla aralıksız vurmaya devam ediyoruz.'