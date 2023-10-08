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İsveç'te terör örgütü PKK provokasyonu

İsveç'te terör örgütü PKK yandaşları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan gösteri düzenledi.

İsveç'te terör örgütü PKK provokasyonu
Ekleme: 8.10.2023 - 01:04 Güncelleme: 8.10.2023 - 01:06 / Editör: Ozge Selin
İsveç'te terör örgütü PKK provokasyonu
İsveç, NATO üyeliği yolunda Türkiye'ye terörle mücadele taahhüdü verse de PKK'lı teröristler ve yandaşları ülke sokaklarında dolaşmaya devam ediyor.

Başkent Stockholm'de Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü PKK/YPG yandaşları, terör örgütünü simgeleyen paçavralarla örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açarak İsveç Meclisine kadar yürüdü.

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde slogan attılar

İsveç'in NATO'ya üye olmasına karşı pankartlar taşıyan PKK/YPG yandaşları, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde sloganlar attı.

İsveç polisi eşlik etti

İsveç polisi, terör yandaşlarının yürüyüşlerini engelsiz tamamlamaları için önlem alarak güzergahtaki yolları kısa süreliğine trafiğe kapattı.

İsveç'te son bir ayda 3 tane PKK/YPG provokasyonu yapıldı

İsveç Meclisinin 13 Eylül'deki açılışını fırsat bilen terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Meclisin önünde yaptıkları izinsiz gösteriyi sosyal medya hesaplarında paylaşmıştı.

Paylaşılan videoda, terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçaları taşıyan ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açan terör örgütü yandaşlarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı yakması yer almıştı.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde 25 Eylül'de toplanan bir grup terör örgütü destekçisi, PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçasının önünde şarkı söylemiş ve bunu sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Terör yandaşları, 30 Eylül'de ise Medborgarplatsen Meydanı'nda toplanmış ve İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye ile yaptığı anlaşmanın iptalini istemişti.

İsveç'te terör örgütü PKK provokasyonu
İsveç'te terör örgütü PKK provokasyonu
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