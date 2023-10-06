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MasterChef All Star'da olaylı gece

MasterChef All Star yine heyecanlı bir bölüm izleyicilerin karşısındaydı. Önce Barış ve Barbaros'un, ardından da Kıvanç ve Sergen'in tartışmasıyla yükselen tansiyon gecenin sonuna kadar devam etti. Dokunulmazlık kısmında ise daha önce hiç yaşanmamış bir olay meydana geldi.

Ekleme: 6.10.2023 - 09:17 Güncelleme: 6.10.2023 - 09:21 / Editör: Ozge Selin
MasterChef All Star'da olaylı geceTV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef All Star yine çok heyecanlı bir bölümle ekranlara geldi.

Yayınlanan yeni bölümde önce Barbaros ve Barış birbirine girdi. Sonrasında ise Sergen ve Kıvanç tartıştı.

Tansiyonun bir an olsun düşmediği gecede en büyük olay oylama esnasında yaşandı.

Tartışmalar ve kavgalarla geçti

Haftanın son dokunulmazlığını kaybeden mavi takımda bireysel dokunulmazlığı Tahsin kazandı.

Fakat Azize'nin de ısrarıyla tabağına süre bittikten sonra limon ekleyen Tahsin, bu eklemeyi şeflere söylemedi. Oylama için ara verilirken şefler kendilerine bir görüntü izletildiğini ve Tahsin'in sonradan malzeme koyduğunu söylediler.

Sonradan malzeme koyduğu ortaya çıktı: Dokunulmazlığı iptal edildi Yaşanan olay sonunda Tahsin'in dokunulmazlığı iptal edildi.

Böylelikle MasterChef tarihinde ilk defa oylamada dokunulmazlık kazanan biri olmadı.

Tahsin bireysel dokunulmazlık kazandığı gecede potaya Ayaz'ı gönderdi.

Somer Şef'in Tahsin'in kural ihlali yaptığını açıklamasıyla birlikte dengeler değişti.

Yarışma tarihinde bir ilk yaşandı

Daha sonra Tahsin de siyah önlüğü yeniden giymek zorunda kaldı.

Bu olay sonrası yıllardır yayınlanan yarışmada bir ilk kez gerçekleşti. Pota oylamasına bu kez bir değil iki kişi girdi.

Oylama sonucu Ayaz ve Eda pazar günü eleme potasında yarışacak.  Somer Şef, bu oylamanın MasterChef tarihinde bir ilk olduğunu açıkladı.

MasterChef All Star'da olaylı gece
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