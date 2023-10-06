İstanbul'da korkutan yangın

İstanbul Avcılar'da sabaha karşı bir restoranda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, restoranda büyük çapta hasar oluştu.Yangın, Firuzköy Mahallesi'nde saat 05.30 sıralarında çıktı. Yediveren Sokak'ta bulunan bir restoranın farklı noktalarından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan restorana müdahale etti.Restoranın bahçesinde bulunan ağaçlık alan ile çalışanların kaldığı bölüme de sıçrayan alevler çevrede panik yarattı. Polis ekipleri olay yerinde önlem alırken, sağlık ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekledi. İlk müdahaleyi restoran çalışanlarının yaptığı yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası yaralanma ve can kaybı yaşanmazken restoranda büyük çapta hasar meydana geldi. Ekipler, yangınla ilgili inceleme başlattı.