31 ilde eş zamanlı 'Kafes' operasyonu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 39 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes" operasyonunda 39 suç örgütünün çökertildiğini, 307 şüpheli şahsın yakalandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 39 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes" operasyonunda 39 suç örgütünün çökertildiğini, 307 şüpheli şahsın yakalandığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
"31 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen kafes operasyonu kapsamında 15 organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temini sağlayan 24 suç örgütü çökertildi.
Operasyonlar sonucu 307 şahıs yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüklerimizce:
Adana'da Bora Toprak Organize Suç Örgütü,
Antalya'da Hüseyin Şamil Şahin Organize Suç Örgütü
Samsun'da Eyüp Atmaca Organize Suç Örgütü
Zonguldak'ta Alihan Keleş Organize Suç Örgütü ve Barış Taşdemir Organize Suç Örgütü
Bursa'da Ali Kevser Can Organize Suç Örgütü
Eskişehir'de Ahmet Yalım Organize Suç Örgütü
Gaziantep'te Burhan Çapan Organize Suç Örgütü
İstanbul'da Mehmet Basetemür Organize Suç Örgütü
İzmir'de Ahmet Aktaş Organize Suç Örgütü
Muğla'da Ömer Kamil Sütlü Organize Suç Örgütü
Giresun'da Baki Ay Organize Suç Örgütü
Tekirdağ'da Resul Ağyürek isimli şahsın yönlendirdiği Nitelikli Yağma Faaliyetleri gösteren Suç Grubu
Çanakkale'de Kadir Yeşil isimli şahsın yönlendirdiği Nitelikli Yağma Faaliyetleri gösteren Suç Grubu ile
Afyon'da Ahmet Başyiğit isimli şahsın yönlendirdiği Nitelikli Yağma Faaliyetleri gösterenlere yönelik eş zamanlı KAFES OPERASYONU gerçekleşti.
15 organize suç örgütü, bu suç örgütlerine silah ve elverişli malzeme temini sağlayan 24 farklı suç grubu ile birlikte toplam 39 organize suç yapısı çökertildi.
Operasyonlarda 307 şüpheli şahıs yakalandı."