31 ilde eş zamanlı 'Kafes' operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 39 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes" operasyonunda 39 suç örgütünün çökertildiğini, 307 şüpheli şahsın yakalandığını bildirdi."31 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen kafes operasyonu kapsamında 15 organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temini sağlayan 24 suç örgütü çökertildi.Operasyonlar sonucu 307 şahıs yakalandı.Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüklerimizce:Adana'da Bora Toprak Organize Suç Örgütü,Antalya'da Hüseyin Şamil Şahin Organize Suç ÖrgütüSamsun'da Eyüp Atmaca Organize Suç ÖrgütüZonguldak'ta Alihan Keleş Organize Suç Örgütü ve Barış Taşdemir Organize Suç ÖrgütüBursa'da Ali Kevser Can Organize Suç ÖrgütüEskişehir'de Ahmet Yalım Organize Suç ÖrgütüGaziantep'te Burhan Çapan Organize Suç Örgütüİstanbul'da Mehmet Basetemür Organize Suç Örgütüİzmir'de Ahmet Aktaş Organize Suç ÖrgütüMuğla'da Ömer Kamil Sütlü Organize Suç ÖrgütüGiresun'da Baki Ay Organize Suç ÖrgütüTekirdağ'da Resul Ağyürek isimli şahsın yönlendirdiği Nitelikli Yağma Faaliyetleri gösteren Suç GrubuÇanakkale'de Kadir Yeşil isimli şahsın yönlendirdiği Nitelikli Yağma Faaliyetleri gösteren Suç Grubu ileAfyon'da Ahmet Başyiğit isimli şahsın yönlendirdiği Nitelikli Yağma Faaliyetleri gösterenlere yönelik eş zamanlı KAFES OPERASYONU gerçekleşti.15 organize suç örgütü, bu suç örgütlerine silah ve elverişli malzeme temini sağlayan 24 farklı suç grubu ile birlikte toplam 39 organize suç yapısı çökertildi.Operasyonlarda 307 şüpheli şahıs yakalandı."