Kahramanmaraş'ta korkutan deprem...

İçişleri bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesinde 4.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.VALİ: OLUMSUZ BİR DURUM YOKKahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, deprem sonrası CNN Türk'e yaptığı açıklamada, "Bize ulaşan olumsuz bir durum yok, arkadaşlarımız saha taramalarına devam ediyor" ifadelerini kullandı.