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Borsa İstanbul yükselişle açıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,60 yükselişle 7.759,49 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,94 ile turizm, tek gerileyen ise yüzde 0,58 ile orman kağıt basım oldu.

Ekleme: 31.10.2023 - 10:01 Güncelleme: 31.10.2023 - 10:19 / Editör: Ozge Selin
Borsa İstanbul yükselişle açıldı
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 46,65 puan artışla ve yüzde 0,60 değer kazanarak 7.759,49 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,60 ve holding endeksi yüzde 0,90 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,94 ile turizm, tek gerileyen ise yüzde 0,58 ile orman kağıt basım oldu.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,08 değer kazancıyla 7.712,85 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesinde karışık seyrin sürdüğünü belirterek, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bugünkü toplantıda aldığı kararların piyasalarda oynaklığı artırdığını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, politika metninden ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini dile getirdi.

Öte yandan, BoJ, bugünkü kararında politika faizini yüzde eksi 0,1'de sabit bıraktı. Banka, artı-eksi yüzde 0,5 bulunan getiri eğrisi hedefini politika metninden kaldırırken, daha önce tavan fiyat olarak belirlediği yüzde 1 seviyesini ise bundan sonra referans noktası olarak alacağını duyurdu.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon ile ABD'de konut fiyat endeksi ve tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.830 ve 8.000 seviyelerinin direnç, 7.600 ve 7.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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