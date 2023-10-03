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FETÖ’nün kripto üyelerine operasyon

FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 2010 Askeri Liselere Giriş Sınavı öncesinde soruları çalan 1 şüpheli, 2012-2015 JAMYO, 2016 DAMYO mülakatlarında usulsüzlük yapan 3 şüpheli ile örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında oldukları tespit edilen 8 şüpheli olmak üzere toplam 12 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Ekleme: 3.10.2023 - 09:52 Güncelleme: 3.10.2023 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
FETÖ’nün kripto üyelerine operasyon
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY'ye göz açtırılmıyor. Başsavcılık tarafından 2010'da yapılan Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) soruşturması kapsamında FETÖ üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği ve soru verdiği belirlenen 1 şüpheli belirlendi. Öte yandan 2012 Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu (JAMYO), 2015 Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu (JAMYO) ve 2016 Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu (DAMYO) mülakatlarında, mülakata giren adayların aday numaraları üzerinde kodlama yapılarak, söz konusu mülakatları örgüt üyelerinin avantajlı şekilde kazanmasının sağladıkları tespit edilen aday ya da eski askeri öğrenci olan 3 şüpheli olmak üzere toplam 4 şüpheliye Ankara merkezli 2 ilde operasyon düzenlendi.

KARA KUVVETLERİ YAPILANMASINA OPERASYON

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, 1'i mahrem imam, 1'i daha önce ilişiği kesilmiş Binbaşı, 8'i mahrem imam olmak üzere toplam 10 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin Ankara'da çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri belirlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.

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