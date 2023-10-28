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76 ilde Mercek operasyonu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde 76 ilde son 4 günde ruhsatsız silah kaçakçılarına yönelik olarak Mercek Operasyonları kapsamında 1212 ruhsatsız tabanca, 167 kaçak kurusıkı tabanca, 44 uzun namlulu tüfek, 225 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken bin 858 kişi gözaltına alındı.

76 ilde Mercek operasyonu
Ekleme: 28.10.2023 - 09:17 Güncelleme: 28.10.2023 - 09:18 / Editör: Ozge Selin
76 ilde Mercek operasyonu
İçişleri Bakanı Yerlikaya, suç örgütlerine silah sağlayanların peşinde olduklarını açıkladı.İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı, 76 ilde son 4 günde ruhsatsız silah kaçakçılarına yönelik olarak Mercek Operasyonları düzenledi.

1212 RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında; 1212 ruhsatsız tabanca, 167 kaçak kurusıkı tabanca, 44 uzun namlulu tüfek, 225 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken bin 858 kişi gözaltına alındı.

'SUÇ ÖRGÜTLERİNE SİLAH TEMİN EDENLERİN PEŞİNDEYİZ'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; 'Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız' şeklinde açıklamada bulundu.

76 ilde Mercek operasyonu

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76 ilde Mercek operasyonu
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