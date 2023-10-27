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FETÖ’nün 3 önemli ismine kıskaç

Emniyet Genel Müdürlüğü, MİT Başkanlığının desteğiyle FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün finansman yapılanmasına yönelik çalışmalarının ardından 77 ilde düzenlediği eş zamanlı “Kıskaç Operasyonunda” 611 şüpheli yakalanarak gözaltına aldı. Kıskaç operasyonun detaylarına ulaşan SABAH, FETÖ içinde sadakati ve bağlılığı en üst seviyede kabul edilen kişiler için kullanılan 'A5'le kodlanan ihraç 1. sınıf Emniyet Müdürleri Selçuk Kızılay, Abdullah Alper Durmuş ile Türkiye geneli emniyet mensuplarının eşlerinden sorumlu mahrem imam Faime Uzunyol, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. Durmuş’un, Polis Akademisi’nde sınav soruları hazırlama komisyonunda yer aldığı ve örgüt üyelerini komiser yardımcısı olarak Polis Teşkilatına sızmasına yardımcı olduğu tespit edildi. Kızılay’ın ise; Emniyet Teşkilatında önemli pozisyonlarda görev alırken son olarak Iğdır ve Sivas İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı öğrenildi. Türkiye geneli emniyet mensuplarının eşlerinden sorumlu mahrem imam Faime Uzunyol’un polis eşleri üzerinden bilgi alarak örgüt üst yöneticilerine aktardığı ortaya çıktı.

Ekleme: 27.10.2023 - 09:39 Güncelleme: 27.10.2023 - 09:40 / Editör: Ozge Selin
FETÖ’nün 3 önemli ismine kıskaç
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM), Terörle Mücadele Daire Başkanlığı (TEM) koordinesinde ve MİT Başkanlığını desteğiyle FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün finansman yapılanmasına yönelik çalışma başlattı.

Emniyet birimleri, eğitim ve finans yapılanması içerisinde faaliyet yürüten, gaybubet evlerinde saklanan, illegal yollardan yurt dışına kaçma arayışı içerisinde olan, yardım eden, bylock kullanıcısı veya içeriklerde adı geçen ve alınan ifadelerde örgüt üyesi ve yöneticisi oldukları tespit edilmesinin ardından 77 ilde düzenlenen eş zamanlı 'Kıskaç Operasyonu' 611 şüpheli yakalandı.

FETÖ'NÜN 3 ÖNEMLİ İSMİ YAKALANDI

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 'Kıskaç Operasyonu' kapsamında düzenlediği operasyonda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün 3 önemli üyesini yakalayarak adalete teslim ettim. Ankara emniyetinin titizlikle yürüttüğü çalışmalarda; FETÖ içinde sadakati ve bağlılığı en üst seviyede kabul edilen kişiler için kullanılan 'A5'le kodlanan ihraç 1. sınıf Emniyet Müdürleri Selçuk Kızılay, Abdullah Alper Durmuş ile Türkiye geneli emniyet mensuplarının eşlerinden sorumlu mahrem imam Faime Uzunyol'un saklandığı yerleri tespit edildi.

15 Temmuz hain darbe girişimin ardından emniyet birimlerince yapılan çalışmalar sonucunda, bylock kullanıcı olduğu ve FETÖ içinde sadakati ve bağlılığı en üst seviyede kabul edilen kişiler için kullanılan 'A5'le kodlandığı belirlenmesinin ardından 1. sınıf Emniyet Müdürü Abdullah Alper Durmuş, meslekten ihraç edildi. Firari durumda olan Durmuş'un eski olan polis kimliğini teslim etmediğini, sakal uzatarak görünümünde değişiklik yaptığı ve yakalanmamak için her ay adres değiştirdiği belirlendi. Organize polisinin izini sürdüğü Durmuş'un kızının evine girdiğini tespit etmesi üzerine operasyon düzenlenerek gözaltına alındı.

POLİS AKADEMİSİ SINAV KOMİSYONUNDA YER ALDI

İhraç 1. sınıf Emniyet Müdürü Abdullah Alper Durmuş'un, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Hukuk Müşaviri olarak görev yaptığı ortaya çıktı. Durmuş'un, 'Memur Disiplin Hukuku' adında kitap çıkardığı ve Polis Akademisinde mesleğe yeni adım atacak olan polislere ders verdiği öğrenildi. Durmuş, Polis Akademisi'nde sınav soruları hazırlama komisyonunda yer aldığı ve böylelikle örgüt üyelerini komiser yardımcısı olarak Polis Teşkilatına sızmasına yardımcı olduğu belirlendi.

IĞDIR VE SİVAS İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ YAPTI

FETÖ içinde sadakati ve bağlılığı en üst seviyede kabul edilen kişiler için kullanılan 'A5'le kodlandığı ve bylock kullanıcı olduğu tespit edilen 1. sınıf Emniyet Müdürü Selçuk Kızılay, meslekten ihraç edildi. Kızılay, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, Adana Polis Koleji, Van ve Ankara İl Emniyet Müdürlükleri, Kriminal Polis Laboratuvarları, Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları ve Teftiş Kurulu Başkanlığında önemli görevlerinin yanında Iğdır ve Sivas İl Emniyet Müdürlüğü yaptı.

EMNİYETİN MAHREM İMAMI YAKALANDI

Ankara emniyeti, Türkiye geneli emniyet mensuplarının eşlerinden sorumlu mahrem imam Faime Uzunyol'un izini sürdü. Firari olan Uzunyol, yakalanmamak için sürekli adres değiştirdiği öğrenildi. Güvenlik birimlerinin titiz çalışması sonucu Uzunyol, sakladığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Uzunyol'un asıl mesleğinin mali müşavir olduğu ve polis eşlerinden sorumlu mahrem imam olduğu ve polis eşleri üzerinden bilgi alarak örgüt üst yöneticilerine aktardığı ortaya çıktı.
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