Ankara merkezli 7 ilde DEAŞ operasyonu

DEAŞ Silahlı Terör Örgütü olduğu tespit edilen 14 şüpheliye Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında 14 şüphelinin DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde yer alarak örgütsel faaliyetlerde bulundukları belirlendi.Başsavcılık talimatıyla şüphelilere yönelik Ankara merkezli 7 ilde operasyon düzenlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.