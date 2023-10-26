MSB'den Gazze açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı, bugüne kadar Gazze'ye yapılan yardımlarla ilgili açıklama yaptı. "Bugüne kadar 9 uçakla toplam 213 ton gıda, battaniye ve tıbbi yardım malzemesi bölgeye ulaştırılmıştır. Gazze’ye yönelik yardım faaliyetlerimiz ve uçuşlarımız devam edecek. Orada önemli olan husus, yardımların Gazze’ye ulaşmasıdır" ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığı, bugüne kadar Gazze'ye yapılan yardımlarla ilgili açıklama yaptı. 'Bugüne kadar 9 uçakla toplam 213 ton gıda, battaniye ve tıbbi yardım malzemesi bölgeye ulaştırılmıştır. Gazze'ye yönelik yardım faaliyetlerimiz ve uçuşlarımız devam edecek. Orada önemli olan husus, yardımların Gazze'ye ulaşmasıdır' ifadelerini kullandı.