MSB'den Gazze açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, bugüne kadar Gazze'ye yapılan yardımlarla ilgili açıklama yaptı. "Bugüne kadar 9 uçakla toplam 213 ton gıda, battaniye ve tıbbi yardım malzemesi bölgeye ulaştırılmıştır. Gazze’ye yönelik yardım faaliyetlerimiz ve uçuşlarımız devam edecek. Orada önemli olan husus, yardımların Gazze’ye ulaşmasıdır" ifadelerini kullandı.